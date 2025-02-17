Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Ankara Depremine Geçmiş Olsun Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Deprem Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen ve kent genelinde hissedilen 3,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'da meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun. Ülkemizin bir gerçeği olan depremlere hazırlık, bu kapsamda özellikle kentsel dönüşümün hızlanması temel önceliklerimiz arasındadır. Rabb'im ülkemizi, milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verdi.