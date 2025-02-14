Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Bingöl'deki Otobüs Kazasına Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de meydana gelen otobüs kazasında yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu gerçekleşen kazada, Yılmaz sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı: "Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum."

Mardin Seyahat firmasına ait 33 CFU 60 plakalı yolcu otobüsü, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü mevkisinde devrilmiş, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi yaralanmıştır.