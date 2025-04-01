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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Boykot Çağrılarına Sert Tepki

Cevdet Yılmaz, boykot çağrılarının toplumsal huzuru hedef aldığını belirterek muhalefeti eleştirdi.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 23:09
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 23:09
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Boykot Çağrılarına Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sokak ve boykot çağrılarının toplumsal huzuru ve ekonomik istikrarı tehdit ettiğini ifade ederek, "Ayrıştırıcı, tehditkar ve kutuplaştırıcı söylemleri esas alan muhalefet kaybetmeye mahkumdur," dedi.

İBB Üzerine Boykot Çağrıları

Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasının ardından başlatılan boykot çağrılarını eleştirdi. Bu tür eylemlerin, jeopolitik ve ekonomik gelişmelerin önemini gölgede bırakamayacağını söyledi.

Küresel Riskler ve Fırsatlar

İç siyaset çekişmelerinin, bölgedeki hayati öneme sahip gelişmelere feda edilemeyeceğini vurgulayan Yılmaz, küresel siyaset ve ekonomide risklerle birlikte yeni fırsatların da doğduğunu belirtti.

Toplumsal Huzur ve Refah Vurgusu

"Terörsüz Türkiye" hedeflerinin önemi üzerine duran Yılmaz, tarihimizin en büyük deprem afetinin yaralarının hızlıca sarıldığını söyledi. Ekonomik programlarının kararlılıkla uygulandığını ve toplumsal huzur ile milli birliğin, siyaset kurumunun ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Demokrasinin gereklilikleri arasında muhalefetin de bulunduğunu hatırlatan Yılmaz, bu muhalefetin meşru zeminlerde ve yapıcı önerilerle yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Yılmaz, ayrıca boykot çağrılarının yalnızca kaybetmeye mahkum bir muhalefet anlayışının ürünü olduğunu söyledi.

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