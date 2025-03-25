Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Erken Seçim Mesajı: 'Neden?'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, erken seçim taleplerine cevap vererek, mevcut siyasi tabloyu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 23:06
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 23:06
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Erken Seçim Mesajı: 'Neden?'

Erken Seçim Çağrılarına Cevap

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, HaberTürk TV canlı yayınında yaptığı açıklamada, erken seçim taleplerine cevap verdi. Yılmaz, "Karşısında 6 partinin olduğu bir seçimde gayet herkesin demokratik olarak yarıştığı, özgür, adil bir seçimle Cumhurbaşkanımız seçildi. Ne için şu anda erken seçim yapalım? Sırf CHP istiyor diye memlekette niye seçim olsun?" dedi.

İmamoğlu'nun Tutuklanması Üzerine Değerlendirme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile ilgili olarak Yılmaz, bu durumu yolsuzluk ve terör boyutları açısından değerlendirdi. Yılmaz, "Bu bir yargı süreci, dosyanın içeriğine ve delillere bakmadan yorum yapılmasını doğru bulmuyorum. Hukuka güvenmek gerekiyor," dedi.

Siyasi Nitelendirmelere Tepki

Yılmaz, İmamoğlu'nun tutuklanmasının "siyasi" olarak nitelendirilmesine ise son derece yanlış bulduğunu vurguladı. Yargı sürecinin kendi içindeki tartışmaların topluma mal edilme çabası olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Seçim ve Ön Seçim Tartışmaları

Yılmaz, CHP'nin 2028 yılında yapılacak seçimler için şimdiden bir adaylık süreci oluşturduğunu belirtti. "Bugün 2025 yılındayız, neden bu kadar acele ediyorlar? Olmayan bir seçim için pre seçim yaptıklarını düşünüyorum," diyerek muhalefetin davranışlarını eleştirdi.

Ekonomik Maliyet ve Toplumsal Güvenlik

Yılmaz, toplumsal güvenlik sorunlarının da ekonomiye olumsuz yansımaları olduğuna dikkat çekerek, sokakların terörize edilmesi için yapılan girişimlerin sorumsuz bir siyaset anlayışının ürünü olduğunu belirtti. "Bu ülkenin istikrarı için herkesin sorumluluk hissetmesi gerekiyor," ifadelerini kullandı.

Yargı Sürecine İlişkin Açıklamalar

Kendisi de dahil olmak üzere hiçbir kimsenin suç işleme ayrıcalığı olmadığını belirten Yılmaz, yargının iktidar ya da muhalefet gözetmeksizin suçları araştırması gerektiğini vurguladı. Sokaklarda protesto yapılırken dikkat edilmesi gereken hususları hatırlatarak, geçtiğimiz dönemlerdeki trajik olaylara da değindi.

Sonuç Olarak

Yılmaz, erken seçim tartışmalarına son noktayı koyarak, "Seçim yapıldı, halk demokratik bir şekilde Cumhurbaşkanımızı seçti. Neden erken seçim talep ediliyor?" şeklinde konuştu.

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