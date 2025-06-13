Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Gaziantep'te Terörsüz Türkiye Vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep'te yaptığı açıklamalarda terörsüz Türkiye’nin ülke ve millete büyük değer katacağını ifade etti. Yılmaz, Türkiye Yüzyılı'nın huzurun ve kardeşliğin yüzyılı olacağını belirtti.

Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi'nde (BÜSEM) Gıda İmalatçıları ve Toptancıları Sanayi Sitesi açılış törenine katılan Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili yaraların sarıldığını vurgulayarak, BÜSEM projesinin bunun en büyük delillerinden biri olduğunu söyledi.

Yılmaz, projenin Gaziantep için büyük bir istihdam kaynağı olacağını belirtirken, öncelikle 5 bin kişiye istihdam sağlamayı hedeflediklerini, tam kapasiteye ulaştığında ise istihdamın 150 bin kişiye kadar çıkabileceğini ifade etti. Yılmaz, “Bu merkez, şehrin üretim ve ticaret altyapısını modernize ederek Gaziantep'i olası sarsıntılara karşı ekonomik olarak daha dirençli hale getirecek.” dedi.

Depremin yaralarının sarılması çerçevesinde yıl sonunda 450 bin konutu hak sahiplerine teslim edeceklerinin altını çizen Yılmaz, çeşitli altyapı projeleri kapsamında şehirleri yeniden imar ettiklerini söyledi.

Gaziantep'in zengin tarihine ve kültürüne de dikkat çeken Yılmaz, kentin milli direniş ruhunu simgeleyen kahramanlarıyla oldukça önemli bir yer olduğunu dile getirdi.

Terörsüz Türkiye anlayışını savunan Yılmaz, “Bugün terörsüz Türkiye diyoruz. İkinci yüzyıla girdik ve demokrasimizin, kalkınmamızın standartlarını çok daha yukarıya taşımak zorundayız.” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki emperyal projelere karşı duracaklarını belirten Yılmaz, “Terörsüz Türkiye, iç cephemizi güçlendirerek bu projeleri de boşa çıkaracak.” sözlerini sarf etti.

2024 sonuna kadar 29 bin 500 konut ve iş yeri planladıklarını ifade eden Yılmaz, “Toplamda 22 bin 475 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edilmesini hedefliyoruz.” ekledi.

Açılış törenine, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve birçok davetli katılırken, törende sanayi sitesinin açılış kurdelesi kesildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi'nde (BÜSEM) yapımı tamamlanan Gıda İmalatçıları ve Toptancıları Sanayi Sitesi'nin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi'nde (BÜSEM) yapımı tamamlanan Gıda İmalatçıları ve Toptancıları Sanayi Sitesi'nin açılış törenine katıldı.