Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze'deki çatışmalara son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamanın Detayları

Yılmaz, "Bir an önce ateşkes sağlanmalı, her türlü insani yardım Gazze'ye ulaştırılmalı, siyasi süreç işletilerek 1967 sınırlarını esas alan iki devletli çözüm hayata geçirilmelidir" dedi.

Ayrıca, Gazze'de on binlerce çocuğun ve sivilin hayatını kaybettiğine dikkat çeken Yılmaz, sağlık, barınma ve beslenme imkanlarının yok olma noktasına geldiğini belirtti. Bu durumun, halkın topluca imha edilme çabasının bir parçası olduğuna işaret etti.

Filistin Halkına Destek

Yılmaz, Filistin halkının iradesinin kırılmak istendiğini, ancak onların direncinin, en yeni teknolojilere sahip saldırılara karşı yenilmeyeceğini ifade etti. Ayrıca, barışın sağlanabilmesi için Filistin halkının haklarının gözetilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Yılmaz, uluslararası topluma İsrail yönetimini insanlık değerlerini ihlal eden eylemlerinden dolayı durdurma çağrısında bulunarak, Türkiye'nin Filistin davasını sonuna kadar savunma kararlılığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, mazlum Filistin halkının yanındaki desteklerinin devam edeceğini duyurdu.

Sonuç Olarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın bu açıklamaları, Gazze’de insani durumun aciliyetine dikkat çekerken, avrupa genelinde, Filistin halkının haklı talepleri için her türlü desteği vereceklerinin altını çizmekte.