DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.325.282,67 0,02%

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gazze için ateşkes ve insani yardım çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 23:46
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 23:46
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze'deki çatışmalara son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamanın Detayları

Yılmaz, "Bir an önce ateşkes sağlanmalı, her türlü insani yardım Gazze'ye ulaştırılmalı, siyasi süreç işletilerek 1967 sınırlarını esas alan iki devletli çözüm hayata geçirilmelidir" dedi.

Ayrıca, Gazze'de on binlerce çocuğun ve sivilin hayatını kaybettiğine dikkat çeken Yılmaz, sağlık, barınma ve beslenme imkanlarının yok olma noktasına geldiğini belirtti. Bu durumun, halkın topluca imha edilme çabasının bir parçası olduğuna işaret etti.

Filistin Halkına Destek

Yılmaz, Filistin halkının iradesinin kırılmak istendiğini, ancak onların direncinin, en yeni teknolojilere sahip saldırılara karşı yenilmeyeceğini ifade etti. Ayrıca, barışın sağlanabilmesi için Filistin halkının haklarının gözetilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Yılmaz, uluslararası topluma İsrail yönetimini insanlık değerlerini ihlal eden eylemlerinden dolayı durdurma çağrısında bulunarak, Türkiye'nin Filistin davasını sonuna kadar savunma kararlılığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, mazlum Filistin halkının yanındaki desteklerinin devam edeceğini duyurdu.

Sonuç Olarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın bu açıklamaları, Gazze’de insani durumun aciliyetine dikkat çekerken, avrupa genelinde, Filistin halkının haklı talepleri için her türlü desteği vereceklerinin altını çizmekte.

İLGİLİ HABERLER

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
19 Ekim 2024 Gündem Özeti
2
İzmir'de Dere Kenarında Erkek Cesedi Bulundu
3
Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nde Sanat ve Adalet Teması
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman Şansölyesi Scholz ile Görüşecek
5
Batı Şeria'da Filistinlilerden Yahya Sinvar İçin Protesto
6
BM Özel Raportörleri: İsrail Gazze'de Soykırım Uyguluyor
7
Kayseri'de Yıpranan Türk Bayrağına Sahip Çıkan Çocuğa Hediye Verildi

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor