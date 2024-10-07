Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Gazze'ye Destek Mesajı

Cevdet Yılmaz'dan Gazze'ye Destek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların birinci yılı dolayısıyla önemli bir mesaj paylaştı. Yılmaz sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "365 gündür Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor, masumların feryatları semada yankılanıyor. Dünya sussa da biz adaletin sesi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Adalet Mücadelesi Devam Edecek

Yılmaz, Gazze'deki acıların unutulmaması gerektiğine ve dünyanın sessizliğine rağmen adalet mücadelesinin süreceğine dikkat çekti. Bu yıl dönümünde yapılan paylaşım, uluslararası toplumun Gazze'deki insani kriz konusundaki sorumluluklarını hatırlatmayı amaçlıyor.