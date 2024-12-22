DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 0%
ALTIN
2.968,28 0%
BITCOIN
3.417.286,83 0,28%

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Muğla'daki Helikopter Kazası İçin Başsağlığı Mesajı

Cevdet Yılmaz, Muğla'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 kişi için başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 12:16
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Muğla'daki Helikopter Kazası İçin Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muğla'da meydana gelen üzücü olayda, ambulans helikopterin hastaneye çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personeli için başsağlığı mesajı yayınladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak kaza kırıma uğrayan ambulans helikopterde hayatını kaybedenler için şu ifadeleri kullandı:

"Hayatını kaybeden pilotlarımıza, doktorumuza ve sağlık personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız, olayla ilgili incelemelerini titizlikle sürdürmektedir."

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Güler'den PKK/YPG'ye Karşı Sıkı Önlemler: 'Terör İle Mücadelemiz Devam Edecek'
2
Husilerden ABD ve İngiltere'ye Hudeyde Saldırısı İddiası
3
Kabine Üyelerinden Muğla'daki Helikopter Kazası İçin Başsağlığı Mesajı
4
İsrail Saldırıları Nebatiye'nin Tarihi Dokusu İçin Tehdit Oluşturuyor
5
Suriye Türkmen Meclisi'nden Bayırbucak'a Acil Destek Çağrısı
6
Kayseri'de 620 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muğla'daki Helikopter Kazası İçin Başsağlığı Mesajı

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı