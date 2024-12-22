Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Muğla'daki Helikopter Kazası İçin Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muğla'da meydana gelen üzücü olayda, ambulans helikopterin hastaneye çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personeli için başsağlığı mesajı yayınladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak kaza kırıma uğrayan ambulans helikopterde hayatını kaybedenler için şu ifadeleri kullandı:

"Hayatını kaybeden pilotlarımıza, doktorumuza ve sağlık personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız, olayla ilgili incelemelerini titizlikle sürdürmektedir."