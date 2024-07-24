Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Netanyahu'ya Sert Tepki

Cevdet Yılmaz'dan Netanyahu'ya Tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmaya sert bir yanıt verdi. Yılmaz, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Gazze’de soykırım yapmak suçundan Uluslararası Adalet Divanı önünde sanık bir yöneticinin ABD Kongresinde gördüğü utandırıcı teveccüh, insani değerler, uluslararası hukuk ve demokrasinin geleceği bakımından endişe vericidir."

Uluslararası Hukuka Dikkat Çekildi

Cevdet Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, lobilerin ve hakim medya kanallarının oluşturduğu algılara karşı insanlığın sağduyusu ve hakikatin gücünün en büyük dayanağı olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Dünyanın tüm erdemli kişileri ve yönetimleri ile birlikte insani hukukun, mazlum ve işgal altında olan Filistin halkının yanında olmaya, herkes için adaleti ve barışı savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.