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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Sert Eleştiri: 'Hukuk Tanımaz Siyaset Tarih Önünde Cezalandırılacak'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, tehditkar söylemleri eleştirerek, bu tarzın tarih önünde yanıt bulacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 22:51
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 22:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Sert Eleştiri: 'Hukuk Tanımaz Siyaset Tarih Önünde Cezalandırılacak'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yaptığı açıklamada, tehditkar ve kutuplaştırıcı söylemleri eleştirerek, hukuk tanımaz siyaset tarzının tarih karşısında ve milletin vicdanında ciddi sonuçları olacağını ifade etti.

Yılmaz, bu tür söylemlerin, toplumsal barışa zarar verdiğine dikkat çekerken, milletin birlik ve beraberliğine zarar veren bu tarzın karşılığını bulacağını belirtti. Kendisi, toplumun dayanışması ve sağduyusu açısından önemli mesajlar vermiştir.

Bu bağlamda, Yılmaz'ın söylemleri, Türkiye'nin siyasi atmosferini ve toplumsal dinamiklerini yeniden değerlendirme ihtiyacını gözler önüne seriyor.

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