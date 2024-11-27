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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Siber Güvenlik Başkanlığı Hakkında Önemli Açıklama

Cevdet Yılmaz, Siber Güvenlik Başkanlığı için hazırlıkların olgunlaştığını ve düzenlemenin Meclis gündemine geleceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 12:25
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Siber Güvenlik Başkanlığı Hakkında Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Siber Güvenlik Başkanlığı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siber Güvenlik Başkanlığı kurulması yönündeki çalışmalara dair önemli bilgiler paylaştı. Yılmaz, "Bir taraftan siber güvenlikle ilgili kanun, diğer taraftan da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gerekiyor. Her iki konuda da hazırlıklarımız epeyce olgunlaşmış durumda." dedi.

Çalışmalar Devam Ediyor

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere sorduğu sorulara yanıt veren Yılmaz, Siber Güvenlik Başkanlığı'nın ne zaman kurulacağına yönelik sorulara yanıt verdi. Yılmaz, uzun bir süredir bu konu üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Mecliste bütçe görüşmeleri sürdüğü için düzenlemenin Meclis gündemine geleceği uygun bir takvim bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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