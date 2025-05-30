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Emine Erdoğan'dan 'Orman Dedesi' Rahim Demirbaş'a Taziye Mesajı

Emine Erdoğan, 'Orman Dedesi' Rahim Demirbaş'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Doğa sevgisi ve mücadelesi unutulmayacak.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 18:53
Emine Erdoğan'dan 'Orman Dedesi' Rahim Demirbaş'a Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Orman Dedesi" olarak bilinen Rahim Demirbaş'ın vefatı dolayısıyla derin üzüntü içinde olduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Orman Dedesi olarak tanınan Demirbaş'ı kaybetmenin acısını yaşadıklarını ifade etti. Demirbaş'ın ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileyen Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Doğaya duyduğu sonsuz sevgi ve bu uğurda gösterdiği eşsiz gayret herkesin büyük takdirini toplamış, 3. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'nde kendisine 'Sıfır Atık Çevre Kahramanları Ödülü'nü takdim etmiştik. Onun anlamlarla yüklü yaşamı bizlere gösterdi ki; inanmak, sabretmek ve emek vermekle çorak topraklar ormanlara dönüşebilir. Bu anlamlı mirası el birliğiyle yaşatacağımıza inanıyor, Rahim Demirbaş öğretmenimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Orman Dedesi" olarak anılan Rahim...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Orman Dedesi" olarak anılan Rahim Demirbaş'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin "Orman Dedesi" olarak anılan Rahim Demirbaş'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduklarını belirtti.

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