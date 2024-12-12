Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Somali ve Etiyopya Anlaşmazlığı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Somali ve Etiyopya'daki Anlaşmazlığı Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Somali ve Etiyopya arasındaki anlaşmazlığın çözümüyle ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ara buluculuğunu ve ev sahipliğini öne çıkardı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemiz ve insanlık adına gurur verici bir tablo. Kavganın kazananı, adil barışın kaybedeni olmaz" diyerek, barış müzakerelerinin önemini vurguladı.

Uluslararası Sorunlara Çözüm Örneği

Yılmaz, daha adil, barış ve refah içinde bir dünyanın mümkün olduğuna inandığını belirterek, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adil ara buluculuğu ve ev sahipliğinde; Somali ve Etiyopya Cumhurbaşkanları, uzun zamandır süren ve iki komşu ülkeyi çatışmaya sürükleyecek ihtilafa diplomatik çözüm üzerinde uzlaştı" ifadelerini kullandı.

Bu süreçlerin, diğer uluslararası sorunlara çözüm için örnek olmasını dilediğini belirten Yılmaz, Türkiye'nin barış sağlama çabalarına olan inancını yineledi.