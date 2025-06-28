Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Dünyanın Gidişatında Güçlü Bir Rol Oynayacağız'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Mezuniyet Töreninde Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İbn Haldun Üniversitesi'nin 7. Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Dünyanın gidişatına kendimizi kaptırmadan bu gidişatı etkilemeye dönük bir güç olarak kendimizi konumlandırmak durumundayız" dedi.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu ile Güçlü Eğitim Adımları

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde yüksek öğretimi Türkiye Yüzyılı vizyonunun temel taşı olarak gördüklerini belirtti. Ayrıca, eğitime sosyal adalet ve fırsat eşitliği penceresinden baktıklarını vurguladı: "Tüm çocuklarımıza, gençlerimize fırsat eşitliği sunmak çok temel bir değerdir. Bunu sosyal adaletin en önemli yapı taşlarından biri olarak görüyorum."

Üniversitelerde Kalite ve Başarı

Yılmaz, üniversitelerin kaliteli bilgi aktarma, yeni bilgiler üretme ve topluma katkıda bulunma konularında beklentilerini sıraladı. Bu bağlamda, Türkiye genelindeki 208 üniversite ve yaklaşık 7 milyon üniversite öğrencisi ile insana yapılan yatırımlara dikkat çekti.

Küresel Başarı ve Tarihe Farklı Bir Bakış

Geçen hafta açıklanan QS Dünya Üniversite Sıralaması'nda Türk üniversitelerinin sayısının 11'e yükseldiğini hatırlatan Yılmaz, İbn Haldun Üniversitesi'nin sosyal bilimler alanında lisansüstü eğitimde önemli bir konuma ulaştığını belirtti. Ayrıca, üniversitenin eğitim dilinin Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak yürütülmesinin, öğrencilerin farklı kültürel bağlar kurmasına imkan sağladığını dile getirdi.

Daha Adaletli Bir Dünya İçin Eğitim ve Dayanışma

Yılmaz, "Gerçek anlamda vakıf üniversitesi olmanın göstergelerinden biri tam burslu öğrencilerimizin sayısıdır. Daha adaletli bir dünya mümkündür. Bugün daha fazla dayanışmaya ihtiyaç duyuyoruz." diyerek, üniversitelerin topluma hizmet etme rolüne vurgu yaptı.

Son olarak, Yılmaz, "Kendimizi dünyanın akışına bırakma lüksümüz yok. Hem bugünün gerçeklerine karşılık vermeli hem de geleceği inşa etmeliyiz." ifadesini kullanarak, Türkiye’nin eğitimdeki rolünün önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul’da İbn Haldun Üniversitesi 7. Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törene İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul’da İbn Haldun Üniversitesi 7. Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törene İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan da katıldı.