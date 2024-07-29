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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsrail Dışişleri Bakanı'na Cevap Verdi

Cevdet Yılmaz, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'a yönelik eleştirilerine sert bir yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 02:20
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 02:20
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsrail Dışişleri Bakanı'na Cevap Verdi

Yılmaz'dan Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına karşılık olarak sert bir yanıt verdi.

Uluslararası Adalet Divanı Uyarısı

Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Netanyahu yönetiminin Gazze’de kalıcı ateşkes ve barış yerine savaş ve çatışmaları yayma çabasını eleştirerek, "Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım ve savaş suçlarıyla yargılanan bu yönetimden, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeler yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.

Adalet ve Barış Vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "Köklü geleneği olan demokratik bir hukuk devleti olarak; mazlum Filistin halkını, hangi dinden olursa olsun herkes için adaleti, bölgesel istikrarı ve küresel barışı savunmaya devam edeceğiz" diye belirtti. Yılmaz, sözlerine, "İnsanlık er geç kazanacak. Günümüzün Hitlerleri ve Nazi zihniyetlilerinin sonu ise tarihte yaşanandan farklı olmayacak" diyerek son verdi.

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