Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz İstanbul'da Ekonomi Basını ile Buluştu: Terörsüz Türkiye Vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz İstanbul'da Ekonomi Basını ile Buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da ekonomi basını ile bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, terörsüz bir Türkiye'nin daha hızlı kalkınan ve demokratik standartlarını daha hızlı yükselten bir ülke anlamına geldiğini belirtti.

Terör Sorununa Dikkat Çekti

Yılmaz, "Biz artık terörün gündemden çıkmasını istiyoruz, terörün hiçbir siyasi parti üzerinde, hiçbir siyasi grup üzerinde gölgesinin devam etmesini istemiyoruz" dedi.

Suriye'deki Gelişmelere Dikkat

Suriye'deki gelişmelere de değinen Yılmaz, ülkede yeni bir düzenin oluştuğunu ve bu dönemde siyasi istikrarın sağlanması gerektiğini vurguladı. "Bütün etnik grupları kapsayan yeni bir siyasi yapı ve güvenlik ortamının oluşturulması, Suriye'nin siyasi ve güvenlik bakımından istikrarını artıracaktır" diye ekledi.

Yatırımlar ve Ekonomik Gelişmeler

Yılmaz, Suriye ile ticaretin artmasının Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağını vurguladı ve "Kurumsal anlamda tecrübelerimizi Suriyeli kardeşlerimizle paylaşacağız" dedi. Ayrıca, Suriye'nin yeniden inşasında uluslararası finansal desteğin önemine dikkat çekti.

Doğu ve Güneydoğu Türkiye Büyüyecek

Yılmaz, terörle mücadeledeki başarı sayesinde Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin Türkiye ortalamalarının üzerinde büyüyeceğini ifade ederek, "Terörsüz bölgelerde canlanan turizm ve yatırımlar, ekonominin canlandığını gösteriyor" şeklinde konuştu.

Terörsüz Siyaset Vurgusu

Devlet Bahçeli’nin mesajları hakkında konuşan Yılmaz, terörsüz bir siyasetin önemine dikkat çekerek, demokrasi ve kalkınmanın terör olmadan mümkün olduğunu aktardı.

Uluslararası Yatırımlar ve Gümrük Tarifeleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, uluslararası yatırımların Türkiye’ye olan ilgisinin arttığını belirtti. Donald Trump’ın gümrük tarifeleri konusunda dikkatli analiz yapacaklarını vurguladı.

Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu İlk Toplantısını Yapacak

Yılmaz, Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu'nun ilk toplantısının 9 Ocak'ta gerçekleşeceğini, burada geniş bir strateji eylem planı geliştirileceğini belirtti.

Kadınların İş Gücü Piyasasına Girişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, kadınların iş gücü piyasasına daha fazla girmesinin Türkiye’nin iş gücü ihtiyacını karşılayacağını ve ekonomiyi rahatlatacağını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da ekonomi basını ile bir araya gelerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da ekonomi basını ile bir araya gelerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.