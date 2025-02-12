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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kahramanmaraş'ta Yatırımları ve Kentsel Dönüşümü Vurguladı

Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş'ta deprem bölgelerine yapılan yatırımları ve kentsel dönüşüm projelerini anlattı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 13:07
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kahramanmaraş'ta Yatırımları ve Kentsel Dönüşümü Vurguladı

Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş'ın Kurtuluş Bayramı'nda Konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş'ta düzenlenen 12 Şubat Kurtuluş Bayramı programında önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, son 2 yılda deprem bölgelerine yapılan yatırımların 2,6 trilyon Türk lirasını aştığını belirtti. Bu yıl ve 2025 yılı için deprem bölgesine toplamda 584 milyar liralık kaynak tahsis ettiklerini söyledi.

İki Yıl Sonra Kahramanmaraş'ın Birlik Beraberliği

Yılmaz, 12 Şubat 1920'nin Kahramanmaraş'ın Fransız işgalinden kurtuluşunu simgeleyen önemli bir tarih olduğunu ve bu mücadelenin başlangıç noktalarından biri olduğunu belirtti. Ayrıca, Kahramanmaraş'ın yaşadığı acı depremin ardından şehir halkının birlik içinde yaralarını hızlıca sardığını ifade etti.

Dünyanın En Büyük Şantiyesi Kahramanmaraş'ta

Yılmaz, şu anda deprem bölgelerinin dünyanın en büyük şantiye alanı olduğunu vurgulayarak, binden fazla şantiyede yaklaşık 200 bin çalışanın olduğunu kaydetti. 2024 yılı itibarıyla 34 bin 600 konut ve 30 iş yerinin tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirten Yılmaz, 2025 sonuna kadar toplamda 74 bin 187 bağımsız birimin hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu.

Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Konut Seferberliği

Kentsel dönüşüm projelerinin Türkiye genelinde hayati bir mesele olduğunu ifade eden Yılmaz, özellikle riskli alanların dönüşümünün önemine dikkat çekti. İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de kentsel dönüşüm çalışmalarının devam edeceğini belirterek, vatandaşların sağlıklı konutlara ulaşmasının önünü açacaklarını vurguladı.

Yılmaz, Kahramanmaraş'ı daha güçlü ve sağlıklı bir şehir haline getirmek için eser ve hizmet siyasetini sürdürmeye devam edeceklerini ifade ederek, Kahramanmaraş'ın İstiklal Madalyası ve Kahraman ünvanının yıl dönümünü kutladı. Törene ayrıca Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da katıldı.

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