Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile Yatırım ve İşbirliği Görüşmesi Yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC ile Yatırım İşbirliğini Destekliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

İşbirliği ve Reform Vurgusu

Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yatırım ortamının iyileşmesi, reformların hayata geçirilmesi ve gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi konularında işbirliklerine devam edeceklerini belirtti. Yılmaz, "KKTC'yi ileriye taşıyacak proje ve çalışmaları gözden geçirdik. 21 Mart'ta imzaladığımız 2025 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın bir an önce yürürlüğe girmesiyle beraber yeni projelerimizi ivedilikle başlatacağız," dedi.

Önemli Ziyaret ve Festivaller

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Mayıs'ta KKTC'ye yapacağı ziyarete de değinerek, bu ziyaret sırasında KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarının açılışının gerçekleştirileceğini açıkladı. Ayrıca, Erdoğan'ın TEKNOFEST KKTC etkinliklerine katılacağı bilgisini verdi.

Gençlere Yatırım ve Geleceğe Vizyon

TEKNOFEST etkinliğinin gençlerin özgüven kazanmasını ve teknolojiyle buluşmasını sağladığını vurgulayan Yılmaz, "Bu vesileyle gerek Türkiye'den gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tüm gençlerimizi festivale bir kez daha davet ediyoruz," dedi.

İleriye Dönük Hedefler

Yılmaz, KKTC'nin kalkınması ve Kıbrıs Türkü kardeşlerin huzur içinde yaşayabilmesi için üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade etti. "Siyasi olarak da iki devletli çözüm noktasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu vizyona destek vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.