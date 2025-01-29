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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile İşbirliğini Güçlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile yaptığı görüşmede Türkiye-KKTC işbirliğinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 20:30
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 20:30
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile İşbirliğini Güçlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile İşbirliğini Güçlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi. Toplantının öncesinde yapılan ortak basın açıklamasında Yılmaz, KKTC ve Türkiye arasında güçlenen işbirliğinin önemine değindi.

Yılmaz, Türkiye ile KKTC makamları arasındaki işbirliğinin ne kadar kuvvetli olursa, KKTC'nin kalkınma hamlesinin o denli hızlı ve emin adımlarla ilerleyeceğini belirtti. Bu kalkınma çabasının, milli davanın da bir parçası olduğunu ifade etti.

Görüşmenin öncesinde Bolu'da çıkan yangın felaketi nedeniyle bir günlük ulusal yas ilan eden KKTC devlet ricaline teşekkür eden Yılmaz, taziye mesajlarıyla Türk halkının acısını paylaşan Kıbrıs Türklerine de şükranlarını sundu.

Kalkınma İçin Yoğun Çalışma

Yılmaz, Türkiye'nin KKTC'nin huzur, refah ve kalkınması için yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduğunu, Türk hükümetinin sağladığı desteklerle yürütülen projelerin ise Kıbrıs Türk halkının refahını artırmayı hedeflediğini aktardı. KKTC'ye sağlanan 15.9 milyar lira destekle, altyapı, sağlık, eğitim, tarım ve enerji gibi kritik sektörlerde önemli projelerin hayata geçirildiğini kaydetti.

Lefkoşa Çevre Yolu inşası, Girne Asker Hastanesi'nin kurulması ve Eğitim Bilişim Ağı'nın yaygınlaştırılması gibi yatırımlar ile KKTC halkının yaşam kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini belirten Yılmaz, tarım yatırımları ile de bölgesel kalkınmaya katkı sağlanacağını ifade etti.

Adil ve Kalıcı Çözüm Vurgusu

Yılmaz, Kıbrıs Türkü'nün kalkınmasına destek vermeye devam edeceklerini belirtirken, Kıbrıs meselesine adil ve kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini vurguladı. Anavatanın desteği ile Kıbrıs Türk halkının bağımsız, huzurlu, güvenli ve müreffeh bir geleceğe ulaşması için çalışacaklarını ifade etti.

Her zaman adada mevcut gerçeklerin temel alındığı bir çözüm sürecini desteklediklerini dile getiren Yılmaz, iki devletli çözüm vizyonuna tam destek verdiklerini, bu vizyonun geçmişteki başarısız tecrübelerden dersler alarak oluşturulduğunu belirtti. Kıbrıs Adası'nda sağlanacak bir çözümün, tüm bölge için kalkınma katkısı sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

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