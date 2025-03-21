Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC ile 2025 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması İmzalarını Attı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile gerçekleştirilen 2025 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, tüm Ada'daki insanların refahını artırma amacıyla hareket ettiklerini belirtti ve 17-18 Mart tarihlerinde düzenlenen Cenevre toplantısında yapıcı bir yaklaşım sergilediklerini ifade etti.

Yeni Anlaşmanın Hedefleri

Yılmaz, yeni anlaşmanın KKTC'nin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmayı amaçladığını ve Kıbrıs Türkü'nün refahını artıracak stratejik projelerin hayata geçirileceğini vurguladı. Ayrıca, 2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında KKTC'ye tahsis edilen 15,9 milyar liranın %72'sinin fiilen kullanıldığını belirtti.

Sağlık ve Eğitim Projeleri

Kıbrıs'taki sağlık ve eğitim alanlarındaki icraatlara değinen Yılmaz, KKTC genelinde deprem riski taşıyan okullar için 594 milyon lira ödenek tahsis edildiğini, ayrıca sağlık projelerinin de hızla ilerlediğini aktardı. Önemli sağlık tesislerinin inşaatlarının devam ettiğini açıkladı.

Ekonomik Kalkınmanın Hızlandırılması

2025 anlaşması çerçevesinde KKTC'nin ekonomik kalkınmasının hızlandırılması için 18,5 milyar lira yeni ödenek tahsis edileceğini duyurdu. Altyapı yatırımları, kamu hizmetlerinin modernizasyonu ve sosyal projelere öncelik verileceğini vurgulayan Yılmaz, yıllık toplam kaynağın 21 milyar lira olacağını belirtti.

Kıbrıs Sorununa Yaklaşımları

Bir çözümün yalnızca Ada'daki gerçekler üzerine inşa edilebileceğini dile getiren Yılmaz, Kıbrıs Türklerinin uluslararası statülerinin tanınmasının çözüme giden yolu açacağını ifade etti. Yılmaz, uluslararası toplumun KKTC'yi tanıması gerektiğini ve izolasyonların kaldırılması gerektiğini söyledi.

Sonuç ve Teşekkür

Yılmaz, konuşmasının sonunda, imzalanan 2025 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın hayırlı olmasını dileyerek, bu süreçte katkı veren herkese teşekkür etti.