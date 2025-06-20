Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Ziyaretlerinde Güzelyurt'u Keşfetti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Güzelyurt kentinde önemli ziyaretler gerçekleştirdi. Yılmaz, ilk olarak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile birlikte, inşası devam eden Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Güzelyurt'taki bir kafede Kıbrıs Türkü gençlerle bir araya gelen Yılmaz, gençlerle samimi bir ortamda sohbet etti. Gençlerin sorularını yanıtlayarak onların fikirlerini dinleme fırsatı buldu. Bu buluşma, Yılmaz'ın gençlerle kurduğu bağın önemini vurguladı.

Ziyaretin bir sonraki durağı ise ODTÜ'nün Kuzey Kıbrıs Kampüsü oldu. Burada, Kalkanlı Teknoloji Vadisini ziyaret eden Yılmaz ve beraberindekiler, proje yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Teknolojik gelişmeler ve genç girişimciler ile ilgili yürütülen projeleri inceleyen Yılmaz, KKTC'nin geleceği için oldukça önemli adımlar atıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güzelyurt kentinde ziyaretler gerçekleştirdi. Yılmaz ve beraberindekiler, daha sonra ODTÜ'nün Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde yer alan Kalkanlı Teknoloji Vadisi'ni ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Programda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güzelyurt kentinde ziyaretler gerçekleştirdi. Yılmaz ve beraberindekiler, daha sonra ODTÜ'nün Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde yer alan Kalkanlı Teknoloji Vadisi'ni ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Programda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel de yer aldı.