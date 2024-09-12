Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Notları Bizim İçin İkincil

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kredi derecelendirme kuruluşlarının not verme süreçlerine yönelik önemli bir açıklamada bulundu. Yılmaz, "(Kredi derecelendirme kuruluşları) Not vermiş, vermemiş; bu onların bileceği bir konu. Ancak biz riskleri minimize etmek ve ekonomik yapımızı güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Ekonomik Güçlenme Vurgusu

Yılmaz, açıklamasında ülke ekonomisinin sağlamlaştırılması gerekliliğinin altını çizerken, uluslararası finansal kuruluşların değerlendirmelerinin yerine bu hedefe odaklandıklarını belirtti. "Öncelikli amacımız, risk unsurlarını azaltarak sürdürülebilir bir büyüme sağlamak" diyen Yılmaz, kamuoyuna güven vermek için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.