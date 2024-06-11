Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Kur Korumalı Mevduat görevini yaptı, Adım adım çıkıyoruz"

Cevdet Yılmaz: KKM geçici bir düzenlemeydi şimdi adım adım çıkıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve diğer ekonomik konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, KKM'nin başlangıçtan itibaren geçici bir düzenleme olduğunu belirterek, "Görevini yaptı, artık adım adım oradan çıkıyoruz." dedi.



Kur Korumalı Mevduat Sona Eriyor

Yılmaz, KKM'de ciddi gerilemeler yaşandığını ifade ederek, 2023 Ağustos ayında 126 milyar dolar olan KKM'nin 31 Mayıs'ta 66,7 milyar dolara düştüğünü belirtti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamasına göre, KKM kaynaklı zarar 833 milyar lira olarak kaydedildi.

Enflasyon ve Ekonomik Büyüme

Enflasyonun yıl sonunda yüzde 38 seviyesine düşeceğini belirten Yılmaz, "Bu 1 yılda ekonomik ve sosyal politikalar öncelikliydi. İstihdamı artırma ve diğer taraftan enflasyonla mücadele önemli başlıklarımızdandı." dedi. Yılmaz, 2026 yılına kadar enflasyonu yüzde 10'un altına düşürmeyi hedeflediklerini ve enflasyonla mücadelede önemli adımlar attıklarını söyledi.

Bütçe ve Cari Açık

Yılmaz, Türkiye'nin pandemi sonrası süreçten hızlı bir çıkış yaptığını ve ekonomide güçlü hale geldiğini belirtti. "Depremin etkileriyle tabii önemli bir bütçe ve cari açığımız vardı. Türkiye son 1 yılda bu riskleri bertaraf etti." diye konuştu. 2023 yılı için bütçe açığının yüzde 6,4 olarak öngörüldüğünü ekledi.

Döviz ve Merkez Bankası Rezervleri

Seçim sonrası Merkez Bankası rezervlerinde 60 milyar doların üzerinde bir artış olduğunu vurgulayan Yılmaz, döviz ihtiyacının azaldığını ve piyasalarda güçlü bir toparlanma olduğunu belirtti. KKM'den çıkışın aşama aşama gerçekleşeceğini ve finans piyasalarında istikrarsızlığa yol açılmadan yapılacağını söyledi.

Kentsel Dönüşüm ve Depreme Hazırlık

Depremle ilgili çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Yılmaz, "Yıl sonunda 200 bin konutu hak sahiplerine vermiş olacağız. 2 yılda 2 trilyon TL boyutunda kaynağı bu alana ayırmış durumdayız." dedi. Kentsel dönüşümde 2,3 milyon konutun dönüştürüldüğünü ve yeni bir kanun ile başkanlık kurulduğunu ekledi.

Diğer Gündem Konuları

Yılmaz, Türkiye'nin dış politika gündeminde Gazze ve diğer bölgesel gelişmelerin yer aldığını belirterek, "Ticarette tüm dünyaya öncülük yaptı Türkiye. Başka ülkelere örnek olmasını temenni ediyoruz." dedi. ABD ile F-16 anlaşması ve İsveç'in NATO üyeliği gibi konularda da açıklamalarda bulundu.

Yeni anayasa tartışmalarına değinen Yılmaz, mevcut anayasanın darbe sonrası bir dönemde hazırlandığını ve Türkiye'nin sivil iradeyle oluşmuş bir anayasaya ihtiyacı olduğunu vurguladı. Siyasette yumuşama ve suç örgütleriyle mücadele konularına da dikkat çekti.