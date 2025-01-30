Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Merkez Bankası Rezervleri 167,6 Milyar Dolarla Rekor Kırdı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın Merkez Bankası Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinin 167,6 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, uygulanan politikalara olan güvenin rezervlere olumlu yansıdığını vurguladı.

Rekor Seviyede Rezervler

Yılmaz, açıklamalarında, "Politikalarımızın etkinliği, yabancı sermaye girişini giderek daha fazla teşvik etmiş ve brüt rezervlerimiz 167,6 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştır" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türkiye'ye yönelik risk algısının iyileşmesinin kaynak girişini artırdığını ve faiz maliyetinin düştüğünü belirtti.

Makroekonomik İyileşme ve Ekonomi Programı

“Para, maliye ve gelir politikası arasındaki koordinasyonu hızlı bir şekilde sağlayarak, makroekonomik ve finansal göstergelerde güçlü bir iyileşme ivmesi yakaladık” diyen Yılmaz, uygulanan ekonomi programının makroekonomik istikrarı yeniden tesis ettiğini, cari açığı azalttığını ve Türk lirasına olan güveni artırdığını açıkladı.

Yılmaz, güçlenen rezervlerin enflasyonist baskılara karşı bir tampon işlevi gördüğünü ve küresel risklere karşı ekonominin dış kırılganlığını azalttığını kaydetti. "Enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, dengeli ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışını hedefleyen programımız, bütüncül politikalarla sürdürülecektir," diyerek sözlerini tamamladı.