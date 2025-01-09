Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısını Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında aile ve doğum yardımları gibi konuları ele aldıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 20:41
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısını Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulu'nun ilk toplantısında demografik yapı, aile ve gençlik fonu ile doğum yardımları gibi başlıca konuları ele aldıklarını duyurdu. Yılmaz, mevcut politikaları gözden geçirerek yeni bir ulusal eylem planı ve hukuki düzenlemeler yapmayı planladıklarını ifade etti.

Sosyal Medya Üzerinden Paylaşım

Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulunun ilk toplantısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Toplantının geniş bir katılım ile gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, güçlü bir nüfus yapısının sadece demografik bir hedef değil, Türkiye'nin geleceğini şekillendiren stratejik bir konu olduğuna dikkat çekti.

Demografik Değişimlerin Etkileri

Yılmaz, doğurganlık oranları ve aile yapısındaki değişimlerin sosyal güvenlikten ekonomiye, eğitimden savunmaya kadar birçok alanda önemli etkilere yol açtığını vurguladı. Genç yaşta evliliği, doğurganlığı ve aile kurumunu teşvik eden politikalar geliştirmenin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

Gelecek Çalışmalar

Kurulumuzun ilk toplantısında konuşan Yılmaz, "Mevcut politikaların gözden geçirilmesi, ulusal eylem planı hazırlanması ve ihtiyaçlara yönelik hukuki düzenlemeler yapmayı planlıyoruz." diyerek gelecek çalışmalara dair bilgi verdi. Ayrıca, önümüzdeki toplantıya kadar belirli konularla ilgili çalışma grupları oluşturarak gerekli hazırlıkları tamamlayacaklarını duyurdu.

Toplumun Desteklemesi Gerekiyor

Yılmaz, sağlıklı ve dinamik bir nüfus yapısının güçlendirilmesi için kamu kurumlarının yanı sıra medya ve sivil toplum kuruluşlarının desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Kurulun, Türkiye için hayırlı hizmetlere vesile olmasını dileyen Yılmaz, katılan tüm üyelere ve kurumlara teşekkür etti.

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