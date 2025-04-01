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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Sokak Çağrıları Ekonomik İstikrarı Tehdit Ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sokak ve boykot çağrılarının toplumsal huzuru tehdit ettiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 22:50
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 22:50
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Sokak Çağrıları Ekonomik İstikrarı Tehdit Ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, muhalefetin son dönemdeki sokak ve boykot çağrılarına karşı sert eleştirilerde bulundu. Yılmaz, bu tür eylemlerin toplumsal huzuru ve ekonomik istikrarı hedef aldığını belirtti.

Yılmaz, muhalefet için "Sokak ve boykot çağrıları ile toplumsal huzuru ve ekonomik istikrarı hedef alan bir muhalefet kaybetmeye mahkumdur" ifadelerini kullandı. Bu beyanat, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durum ve toplumsal dinamikler açısından büyük önem taşıyor.

Yılmaz'ın bu açıklamaları, muhalefet tarafından gerçekleştirilen eylemlere karşı hükümetin kararlılığını ortaya koyarken, ekonomik istikrarın sürdürülmesi gerektiği mesajını da net bir şekilde veriyor.

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