Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Suriye'ye gönüllü geri dönüş 273 bini aştı'

Gönüllü Geri Dönüş Destek Merkezi'nin Açılışı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep'te düzenlenen Gönüllü Geri Dönüş Destek Merkez Binası'nın açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana Suriye'ye gönüllü geri dönüş yapanların sayısının 273 bini aştığını duyurdu.

Suriye için Gelecek Planları

Yılmaz, Suriye'nin yeniden inşa edilmesiyle birlikte güvenlik koşullarının ve yaşam standartlarının iyileşeceğini belirterek, "Suriye yeniden yapılandıkça, Suriyeli kardeşlerimiz daha fazla gönüllü olarak döneceklerdir," dedi. Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarı konusunda kararlı bir duruş sergilediğini vurguladı.

İnsanlığa Örnek Olacak Bir Model

Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yeni bir dönemin başladığını aktaran Yılmaz, "Biz insanlığa güzel bir örnek teşkil ettik; Türkiye modeli ve Gaziantep modeli tüm dünyaya örnek olmaktadır," diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi, İl Göç İdaresi, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde yürütülecek projenin önemli bir adım olduğunu belirtti.

Hizmetler ve Destekler

Merkez'de, gönüllü geri dönüş süreci hakkında bilgi almak isteyen bireyler için geniş bir destek yelpazesi sunulacağını belirten Yılmaz, hukuki yönlendirme, psikososyal destek ve dil eğitimleri gibi hizmetlerin sağlanacağını ifade etti. "Kadınlar, çocuklar ve engelliler gibi hassas gruplara özel hizmetler de sunulacak," dedi.

Önemli Katılımcılar ve Tören

Açılış programına, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz gibi önemli isimler de katıldı. Program sonunda Yılmaz, cuma namazını kılmak üzere Şahinbey Millet Camisini ziyaret etti ve ardından Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 6), Gaziantep'te Gönüllü Geri Dönüş Destek Merkez Binası'nın açılışına katıldı. Programda, Gaziantep Valisi Kemal Çeber (sağ 4), Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (sol 5), Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz (sağ 5), AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül (sağ 3), AK Parti Gaziantep milletvekilleri Bünyamin Bozgeyik (sol 3), Derya Bakbak (sol 4), MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay (sağ 2) da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 6), Gaziantep'te Gönüllü Geri Dönüş Destek Merkez Binası'nın açılışına katıldı. Programda, Gaziantep Valisi Kemal Çeber (sağ 4), Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (sol 5), Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz (sağ 5), AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül (sağ 3), AK Parti Gaziantep milletvekilleri Bünyamin Bozgeyik (sol 3), Derya Bakbak (sol 4), MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay (sağ 2) da yer aldı.