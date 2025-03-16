Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Türkiye Yüzyılı, Barış ve Kardeşliğin Yüzyılı Olacak'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal alandaki ilerleyişine vurgu yaparak uluslararası barışa dair hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 21:38
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Türkiye Yüzyılı, Barış ve Kardeşliğin Yüzyılı Olacak'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 'Vefa İftarı' Programında Konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığının düzenlediği 'Vefa İftarı' programında önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Türkiye'nin geleceğine dair büyük bir vizyon ortaya koyarak, 'Türkiye Yüzyılı'nı bölgemizde emperyalist oyunların boşa çıkarıldığı, barışın uhuvvetin ve dayanışmanın asrı haline getireceğiz' ifadelerini kullandı.

Ekonomik ve Sosyal Politikalarda İlerleme

Yılmaz, 22 yıl boyunca ekonomi, sosyal politikalar, dış politika, hukuk ve uluslararası ilişkiler alanlarında Türkiye'nin önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtti. Türkiye'nin, iç mücadelerden kurtularak, bölgesinde lider bir ülke konumuna yükseldiğini vurguladı. Yakın zamandaki gelişmelerle birlikte Türkiye'nin uluslararası arenada söz sahibi bir aktör haline geldiğini söyledi.

Enflasyonla Mücadele ve Ekonomik Hedefler

Yılmaz, Türkiye'nin 2024'te 1,3 trilyon doları aşan milli geliriyle dünyanın en büyük 17'nci ekonomisi olacağını, kişi başına gelirin ise geçen yıl 15 bin 500 dolara ulaştığını açıkladı. Enflasyonun, ekonominin temel sorunu olarak belirlendiğini belirten Yılmaz, 'Vatandaşımızın derdi neyse bizim de derdimiz odur' ifadesini kullandı. Enflasyonun düşüş trendine girdiğini ve ilerleyen dönemde bu sürecin devam edeceğini kaydetti.

Suriye'de Yeni Bir Dönem

Yılmaz, Suriye'deki gelişmelere de değinerek, 'Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasıyla yeni bir dönemin başladığını' söyledi. Türkiye'nin desteğiyle güçlü, istikrarlı ve müreffeh bir Suriye'nin inşa edileceğine inandığını vurguladı. Buna bağlı olarak, 873 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü kaydederek geri dönüşlerin artacağını öngördüğünü ifade etti.

Sonuç Olarak

Yılmaz, Türkiye'nin terörle mücadelesinde kararlı olduğunu belirtirken, 'Türkiye Yüzyılı'nın, barışın, kardeşliğin ve huzurun yüzyılı olacağına inandığını' dile getirdi. Böylece Türkiye'nin geleceğini 85 milyon insanla birlikte daha güçlü bir şekilde taşımayı hedeflediklerini belirtti.

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