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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ile Görüştü

Cevdet Yılmaz, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ile Filistin'e yönelik insani yardımları görüştü.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 20:51
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 20:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Yılmaz, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun düzenlendiği NEST Kongre Merkezi'nde UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ile yaptığı görüşmeye dair sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

“Görüşmede, Filistin'e yönelik insani yardımları ve bölgedeki durumu kapsamlı bir şekilde ele aldık. Türkiye olarak, krizlerin en ağır anlarında bile ilkeli, kararlı ve vicdanlı bir duruşun temsilcisi olmayı sürdürüyoruz.”

Yılmaz, Türkiye’nin Filistin halkının temel ihtiyaçlarına erişimini sağlamak ve onurlu bir yaşam sürmesi için tüm imkanlarıyla katkıda bulunma kararlılığında olduğunu belirtti. UNRWA'nın çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden Yılmaz, insani yardımların kesintisiz sürdürülmesini insani bir görev olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Birleşmiş...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile bir araya geldi.

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