Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları İstanbul Etabı 29 Ekim'de

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı 29 Ekim'de başlayacak; AA 'Global İletişim Ortağı', Boğaz sahilinde yelkenler Cumhuriyet coşkusuyla buluşacak.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 17:01
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı, 29 Ekim tarihinde başlayacak.

Boğaz'da Cumhuriyet Coşkusu

AA'nın 'Global İletişim Ortağı' olduğu bu etaptan, Boğazın sahil şeridinden yelkenlerin cumhuriyet coşkusuyla buluştuğu büyük bir görüntü bekleniyor.

Yarışlar Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştiriliyor ve Anadolu Ajansı etkinliğin iletişim ortağı olarak yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başlayacak. İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübünce, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları, İstanbul Valiliği ve Türkiye Yelken Federasyonu işbirliğinde, DHL Express Türkiye'nin ana sponsorluğundaki yarışlar, Samsun, KKTC ve Çanakkale etaplarının ardından İstanbul'da da yapılacak.

