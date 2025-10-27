Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları İstanbul Etabı 29 Ekim'de

Boğaz'da Cumhuriyet Coşkusu

AA'nın 'Global İletişim Ortağı' olduğu bu etaptan, Boğazın sahil şeridinden yelkenlerin cumhuriyet coşkusuyla buluştuğu büyük bir görüntü bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başlayacak. İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübünce, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları, İstanbul Valiliği ve Türkiye Yelken Federasyonu işbirliğinde, DHL Express Türkiye'nin ana sponsorluğundaki yarışlar, Samsun, KKTC ve Çanakkale etaplarının ardından İstanbul'da da yapılacak.