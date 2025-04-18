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Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu İlk Konserine Hazırlanıyor

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 23 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk konserini verecek.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 17:29
Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu İlk Konserine Hazırlanıyor

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu İlk Konserine Sayılı Günler Kaldı

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenleyeceği ilk konserle sahne alacak. Geçen yıl Ekim ayında kurulan orkestra ve koro, 1000 aday arasından seçilen 250 çocuğun katılımıyla 220 kişilik bir kadro oluşturarak müzik dünyasına adım atıyor.

Geleneksel Türk Müziğini Yaşatma Amacı

Bu proje, geleceğin müzisyenlerini yetiştirmek ve geleneksel Türk müziğini yaşatmak amacıyla üç bakanlık ile iki üniversitenin iş birliğiyle hayata geçirildi. 8-13 yaş arasındaki çocukların yeteneklerine göre orkestra ve koro olarak gruplara ayrıldığı projede, öğrenciler enstrüman eğitimi alarak kasım ayında çalışmalarına başladı.

Prof. Burak Tüzün ve Hülya Kazan Görevde

Orkestra şefliğini Prof. Burak Tüzün, koro şefliğini ise Hülya Kazan üstleniyor. Her hafta sonu, çocuklar Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, klasik müzik ve popüler müzik türlerinde eğitim almak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geliyorlar.

Türkiye Yüzyılı'nın İlk Orkestrası

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Türkiye Yüzyılı'nın ilk orkestrası olma özelliği taşıyor. Orkestra ve koronun, dünyadaki ilk örneklerden biri olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Fecir Alptekin, çocukların sahne heyecanlarını paylaştığını belirtti.

Türk Telekom’un Destekleyici Rolü

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türkiye’nin dijital dönüşüm süreçlerinde sosyal sorumluluk projelerine öncülük ettiklerine vurgu yaparak, bu projenin bir parçası olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Çocukların sanata erişimine olan katkılarından dolayı büyük bir gurur taşıdıklarını ifade etti.

Konserin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile devlet erkanının katılımıyla gerçekleşeceği belirtilirken, çocukların sahne heyecanının göz ardı edilmemesi gerektiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 220 kişilik kadrosu ve renkli repertuvarıyla ilk...

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 220 kişilik kadrosu ve renkli repertuvarıyla ilk konserini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verecek.

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 220 kişilik kadrosu ve renkli repertuvarıyla ilk...

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 220 kişilik kadrosu ve renkli repertuvarıyla ilk konserini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verecek.

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