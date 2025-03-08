Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kadınların Güçlenmesine Yeni Adım

Kadının Güçlenmesi için Genelge Yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Kadınların Güçlenmesi Genelgesi, kadınlara yönelik sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini amaçlıyor.

Genelge ile, "Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu" oluşturulacak. Bu kurul, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başkanlığında, çeşitli bakanlıkların yardımcıları ile stratejik kurumların temsilcilerinden oluşacak.

Kurulun Görevleri

Kurul, yılda en az bir kez toplanarak, kadınların ekonomik ve toplumsal hayatın tüm alanlarındaki ilerlemesini destekleyecek. Eğitim, bilim, siyaset, ekonomi gibi alanlarda kadınların söz sahibi olmasına yönelik ihtiyaçları belirleyecek ve çözüm önerileri geliştirecek.

Aynı zamanda, kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve çalışma hayatına etkin katılımı teşvik edecek önlemler alacak. Kadın ve erkek eşitliğinin sağlanması için toplumsal farkındalığı artıracak programların geliştirilmesine katkıda bulunulacak.

Yerel Düzeyde Koordinasyon

Genelge, il düzeyinde koordinasyon kurulları oluşturulmasını da öngörüyor. Bu kurullar, yerel düzeyde kadınların güçlenmesine yönelik eylem planlarının uygulanmasını sağlayacak ve kadının çalışma hayatına katılımını izlemek için veri toplama ve analiz çalışmaları yapacak.

Genelgede, kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha güçlü bir varlık göstermelerinin sağlanacağı, hak ve fırsat eşitliğinin her alanda uygulanacağı vurgulanıyor. İlgili bakanlıklar, bu çalışmaların yürütülmesi için azami gayret gösterileceği taahhüt ediyor.