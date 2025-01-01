Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 2025 Hedefi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un Yeni Yıl Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla 2025 yılına dair hedeflerini ve Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki projelerini duyurdu. Altun, "2025 yılında da Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, birlik ve beraberlik içinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye, tarihi atılımları, mega projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz," ifadelerini kullandı.

2024'ün Zorlukları ve Barış Mesajı

Açıklamasında 2024 yılının Gazze'deki insanlık dramı ve çeşitli savaşlarla gölgelenmiş olduğuna dikkat çeken Altun, bu zorlukların yanında özgürlük ve umut mücadelesinin de devam ettiğini belirtti. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünya barışına katkı sağladığını vurgulayan Altun, Gazze'deki soykırım ve işgalci İsrail gibi konuları uluslararası platformlara taşıdıklarını ifade etti.

Tarihi Atılımlar ve Yeni Yıl Temennisi

Altun, "Asrın felaketinin yaralarını sararken, ilk Türk astronotumuzun uzay yolculuğu, ulaşım, sağlık, eğitim, teknoloji, savunma sanayi, kültür ve sanat gibi alanlarda tarihi atılımlarımıza devam ettik," dedi. Ayrıca, 2025 yılı için umut dolu mesajlar veren Altun, yeni yılın ülkemiz, aziz milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını diledi.