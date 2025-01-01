DOLAR
35,36 0,02%
EURO
36,62 0,16%
ALTIN
2.983,62 -0,33%
BITCOIN
3.334.437,51 -0,74%

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 2025 Hedefi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2025 yılı için Türkiye Yüzyılı hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 20:38
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 20:38
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 2025 Hedefi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un Yeni Yıl Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla 2025 yılına dair hedeflerini ve Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki projelerini duyurdu. Altun, "2025 yılında da Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, birlik ve beraberlik içinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye, tarihi atılımları, mega projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz," ifadelerini kullandı.

2024'ün Zorlukları ve Barış Mesajı

Açıklamasında 2024 yılının Gazze'deki insanlık dramı ve çeşitli savaşlarla gölgelenmiş olduğuna dikkat çeken Altun, bu zorlukların yanında özgürlük ve umut mücadelesinin de devam ettiğini belirtti. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünya barışına katkı sağladığını vurgulayan Altun, Gazze'deki soykırım ve işgalci İsrail gibi konuları uluslararası platformlara taşıdıklarını ifade etti.

Tarihi Atılımlar ve Yeni Yıl Temennisi

Altun, "Asrın felaketinin yaralarını sararken, ilk Türk astronotumuzun uzay yolculuğu, ulaşım, sağlık, eğitim, teknoloji, savunma sanayi, kültür ve sanat gibi alanlarda tarihi atılımlarımıza devam ettik," dedi. Ayrıca, 2025 yılı için umut dolu mesajlar veren Altun, yeni yılın ülkemiz, aziz milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını diledi.

İLGİLİ HABERLER

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karadağ'da Silahlı Saldırıda En Az 7 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Samsun'da Polisten Kaçan Kamyonet Tarlaya Sıçradı: 5 Yaralı
3
Bursa'da Kaçak Kazı Operasyonunda 7 Şüpheli Yakalandı
4
New Orleans'taki Araçlı Saldırının Şüphelisi 42 Yaşındaki Shamsud Din Jabbar
5
Sosyal Medyada Yangın Provokasyonuna Ceza
6
Yoon Suk Yeol, Görevden Uzaklaştırıldığı Güney Kore'de 'Sonuna Kadar Mücadele Edeceğim' Dedi
7
Sağlık Bakanlığı'ndan Gazze'deki Hastane Müdürü İçin Serbest Bırakılma Çağrısı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler