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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Balıkesir'deki Patlama ile İlgili Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Balıkesir'deki patlama sonrası Bakanların incelemelerde bulunmak üzere yola çıktığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 12:51
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Balıkesir'deki Patlama ile İlgili Açıklama

Patlama Sonrası Bakanlar Balıkesir'e Gitti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında gerçekleşen patlama sonrası önemli bir açıklamada bulundu. Altun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere Balıkesir'e doğru yola çıktığını belirtti.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu elim olayla ilgili tüm gelişmeleri titizlikle takip ettiğine dikkat çekti. Ayrıca, Bakanların yola çıkma kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda alındığını vurguladı.

Dezenformasyona Dikkat

Patlama sonrası başlatılan soruşturmanın ciddiyetine değinen Altun, olayla ilgili doğrulanmamış haber ve yalan bilgilere itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Resmi açıklamaların takip edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerken, Altun yaralılara acil şifalar diledi. Balıkesir'e ve aziz millete de başsağlığı ve geçmiş olsun temennilerini iletti.

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