Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya üzerinden bir mesaj yayımladı. Mesajında Cumhuriyet'in ilan edilişinin 101. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadığını belirtti.

“Bir Destan Yazıldı”

Altun, mesajında şu ifadelere yer verdi: "29 Ekim, büyük zorluklar içinde verilen bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı, bağımsızlık aşkının sonsuzluğa kadar uzandığı bir destandır. 29 Ekim, birlik ve beraberliğimizin simgesi haline gelmiş özel bir gündür."

Gelecek Vizyonu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılını kutlayan Altun, gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakma kararlılığını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen tarihi atılımlar ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuz, hedeflerimiz yolunda motivasyonumuzu güçlendirmektedir. Ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Barış ve Adalet Mesajı

Altun, ayrıca birlik ve beraberliği hedef alan tehditlere karşı mücadele edeceklerinin altını çizerek, "Bugün insanlık olarak en çok ihtiyaç duyduğumuz şey, bölgemizde ve küresel boyutta barışın ve adaletin tesis edildiği bir dünya için çabalamaktır." şeklinde konuştu.

Atatürk ve Kahramanlar

Altun, mesajını, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybeden tüm kahramanlara rahmet ve saygıyla anarak sonlandırdı.