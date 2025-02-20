Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İftiralara Sert Tepki

Altun: "İftiralar Birliğimizi Bozamaz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gazetecilik adı altında yürütülen dedikodu ve iftira kampanyalarına karşı sert bir açıklama yaptı. Altun, bu tür faaliyetlerin Türkiye’nin birliğine zarar veremeyeceğini belirtti.

“Yalanlar Silsilesi Bizi Yıldıramaz”

Altun, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, son zamanlarda gündeme getirilen asılsız iddiaların toplumda hiçbir etki yaratmadığını ifade etti. "Bu fitne ateşi, bizim nezdimizde karşılık bulamaz ve ne kadar üflense de yakılamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Stratejik Rolü

Altun, Türkiye’nin bölgesel ve küresel düzeyde istikrarlaştırıcı bir güç olduğunu vurgulayarak, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen politikalar, ülkemizi öncü bir konuma getirmiştir” şeklinde konuştu.

Milli Birlik Mesajı

Yapılan açıklamada, Altun'un asıl görevlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonunu tüm dünyaya tanıtmak olduğu belirtildi. Ayrıca, "Herkes bilmelidir ki, kutlu davamızın hukukunu korumak bizim asli görevimizdir” dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un Dizesiyle Vurgu

Altun, Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un sözlerine atıfta bulunarak, birlik olmanın gücünü hatırlattı. "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez" diyerek, birlikte daha güçlü bir Türkiye yaratma hedefini yineledi.

Bu bağlamda, Altun, tüm vatandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafında birleşmeye davet etti ve Türkiye’nin daha güvenli ve müreffeh yarınları için birlik olunması gerektiğini dile getirdi.