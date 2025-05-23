Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Dezenformasyon Tehdidine Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Dezenformasyon Uyarısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Aile Yılında Veli Sempozyumu"nda dijital medya ve sosyal medyanın dezenformasyonu artıran etkilerinden bahsetti. Altun, günümüzde yapay zeka teknolojilerinin de bu olumsuz durumu daha da derinleştirdiğini ifade etti. "Bu tehdidin adı algoritma diktatörlüğü" diyen Altun, modern medyanın getirdiği sorunları gündeme taşıdı.

Dezenformasyonun Tehditleri

Altun, dezenformasyonun toplumsal birliği tehdit ettiğini belirterek, "Toplumda birlikte yaşamanın temelinde iletişim, onun da temelinde doğru bilgi yer alır" diyerek yanlı bilgilerin yayılmasının önemi üzerinde durdu. Dezenformasyonun yalnızca yalan söylemek değil, aynı zamanda manipüle etmek ve çarpıtmakla da ilgili olduğunu vurguladı.

Aile ve Toplum Üzerindeki Etkiler

Altun, dezenformasyonun aile kurumunu, milli güvenliği ve uluslararası ilişkileri hedef aldığını vurguladı. "Dezenformasyonun taşıyıcısı olabilme riskinin bilincinde olmalıyız" diyen Altun, bireylerin ve toplumların huzurunu hedef alan bu tehditlerle mücadele etmenin şart olduğunu ifade etti.

Stratejiler ve Mücadele Yöntemleri

Altun, dezenformasyonla mücadele etmenin sadece bir hükümet politikası değil, her şahsın sorumluluğu olduğunu belirtti. Kaynağı güvenilir olan içeriklerin seçilmesi gerektiğine vurgu yaparak, dijital ortamda karşılaşılan bilgilerin doğru olup olmadığını sorgulamanın önemine işaret etti.

Sonuç Olarak

Yapay zeka destekli teknolojiler ile dezenformasyon kamufle edilerek halkın psikolojisini etkileyebilir. Altun, Türkiye'nin bu tehditlere karşı daha dikkatli ve temkinli olması gerektiğini vurgulayarak, ayrıca İletişim Başkanlığı çatısı altında yürütülen Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin önemine dikkat çekti. "Dezenformasyonla mücadele, milli güvenlik açısından bir beka meselesidir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Oditoryumu'nda düzenlenen "Aile Yılında Veli Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Oditoryumu'nda düzenlenen "Aile Yılında Veli Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.