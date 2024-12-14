Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Stratcom Summit 24'te İkili Görüşmeler Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un Stratcom Summit 24 Görüşmeleri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu yıl dördüncüsü İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Forumu (Stratcom Summit 24) kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Altun, forumun "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" teması etrafında bazı ülkelerin iletişim ve enformasyon bakanlarıyla önemli müzakereler yaptı. Forumun ilk gününde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Filistin Telekomünikasyon ve Dijital Ekonomi Bakanı Dr. Abed-Alrazzaq Natsheh, Pakistan Federal Enformasyon ve Yayın Bakanı Attaullah Tarar, Lübnan Enformasyon Bakanı Ziad Makary, Sırbistan Cumhuriyeti Enformasyon ve Telekomünikasyon Bakanı Dejan Ristic, İspanyol EFE Haber Ajansı Başkanı Miguel Angel Oliver ve NATO Genel Sekreter Yardımcısı Marie-Doha Besancenot ile bir araya geldi.

Forumun ikinci gününde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Gabon İletişim ve Medya Bakanı Laurence Ndong, Togo İletişim, Medya ve Kültür Bakanı Yawa Ahofa Kouigan ve Arnavutluk Cumhuriyeti Medya ve Enformasyon Ajansı Genel Müdürü Alteo Hysi ile görüşmelerine devam etti.

Basına kapalı ortamda gerçekleşen bu önemli görüşmelerde, bölgesel ve küresel gelişmeler, stratetik iletişim, yeni iletişim stratejileri, dijital medya, dezenformasyonla mücadele ve kriz yönetimi gibi konular detaylı olarak ele alındı.