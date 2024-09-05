Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Orta Vadeli Program Açıklaması

Orta Vadeli Program ile Ekonomi Güçleniyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Orta Vadeli Program'ın (OVP) Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkıları vurguladı.

Altun'un Değerlendirmeleri

Altun, "OVP'nin, sağlam temeller üzerine kurulu ekonomimizi daha da güçlendirecek bir mihenk taşı olacağına ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmada önemli katkılar sunacağına gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Hedefler ve Beklentiler

İletişim Başkanı, Orta Vadeli Program'ın vatandaşların refah seviyesini artırmayı ve ekonominin sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi amaçladığını belirterek, "Hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum," dedi.

Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde, hükümet tarafından titizlikle hazırlanan OVP'nin ülke için önemli bir adım olduğunu vurguladı.