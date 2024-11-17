Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Brezilya'da Dezenformasyonla Mücadele Toplantısı Düzenledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Dezenformasyonla Mücadele Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde "Küresel Yönetişimde Dezenformasyonla Mücadele: G20'nin Rolü ve Uluslararası İş Birliği" temasıyla bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

Altun: Hakikat Krizleri ve Dezenformasyon

Toplantıda katılımcılara bir video mesajla hitap eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, teknolojik gelişmelerin iletişim ve medya ekosisteminde radikal değişimlere yol açtığını belirtti. Altun, her teknolojik yeniliğin sunduğu faydaların yanında bilgi düzensizliğinin de önemli bir sorun olduğunu vurguladı. Özellikle, doğru bilginin dezenformasyon, mezenformasyon ve malenformasyon gibi yalan içerikler tarafından kuşatıldığını ifade etti.

Bilgi akışının hızlandığı günümüzde, doğru bilgiye erişimin güçleştiğini belirten Altun, buna "hakikat krizi" adını verdiklerini söyledi ve "Yalanın sıradanlaşması, hakikatin önemsizleşmesi" ifadesini kullandı.

Uluslararası Tehdit: Dezenformasyon

Altun, dezenformasyonun sadece ülkelerin iç meselelerini değil, uluslararası düzeyde de sorunları büyüten bir tehdit haline geldiğine dikkat çekti. Dezenformasyonun, uluslararası ilişkilerde ve kriz alanlarında bir araç olarak kullanıldığını ifade eden Altun, bunun kutuplaşmaya, ırkçılığa, İslamofobiye ve yabancı düşmanlığına yol açtığını söyledi.

Örneklendiren Altun, "Özellikle İsrail'in Filistinlilere uyguladığı insanlık dışı soykırımda hakikati yok etmesi ve sürekli dezenformasyon üretmesi, bu sorunun somut bir örneğidir" değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası İş Birliğine Vurgu

Altun, Türkiye olarak, dezenformasyona karşı hakikati koruma konusunda güçlü bir mücadele verdiklerine dikkat çekerek, bu mücadelenin ulusal sınırlarda ve uluslararası düzeyde de devam ettiğini dile getirdi. G20'nin bu mücadelede öncü bir rol üstlenmesi gerektiğinin altını çizen Altun, bilgi paylaşımı, ortak politika geliştirme ve dijital platformlarla iş birliği konularında hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

Son olarak, Türkiye'nin G20 ülkeleri ile medya okuryazarlığını artırmaya yönelik projeler geliştirmeye, hızlı bilgi doğrulama sistemleri oluşturmaya ve dezenformasyonla mücadelede etkili çözümler bulmaya açık olduğunu belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.