Cumhurbaşkanlığı Kabinesi uzun bir aradan sonra yarın toplanıyor

Uzun bir aranın ardından yarın (16 Nisan), Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun bir gündemle toplanıyor. Toplantıda, Orta Doğu’daki konuların yanı sıra Irak sınırındaki operasyonlarla ilgili meselelerin de ele alınması bekleniyor. Toplantının en sıcak gündeminin İran ve İsrail arasındaki gerilim olacağı düşünülüyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 22 Nisan’da Irak’a yapacak olduğu resmi ziyaret planlamaları da kabine toplantısında konuşulması beklenen diğer konular arasında bulunuyor.

Kabinenin diğer ele alacağı konular ise ekonomi ile ilgili olacak. Toplantıda, Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı gibi meseleler ele alınacak ve son durum değerlendirilmesi yapılacak.