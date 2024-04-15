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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi uzun bir aradan sonra yarın toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yaklaşık bir buçuk aylık bir aranın ardından yarın toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 15.04.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 13:34
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi uzun bir aradan sonra yarın toplanıyor

Uzun bir aranın ardından yarın (16 Nisan), Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun bir gündemle toplanıyor. Toplantıda, Orta Doğu’daki konuların yanı sıra Irak sınırındaki operasyonlarla ilgili meselelerin de ele alınması bekleniyor. Toplantının en sıcak gündeminin İran ve İsrail arasındaki gerilim olacağı düşünülüyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 22 Nisan’da Irak’a yapacak olduğu resmi ziyaret planlamaları da kabine toplantısında konuşulması beklenen diğer konular arasında bulunuyor.

Kabinenin diğer ele alacağı konular ise ekonomi ile ilgili olacak. Toplantıda, Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı gibi meseleler ele alınacak ve son durum değerlendirilmesi yapılacak.

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