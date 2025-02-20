Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Dünya Kütüphanelerine Örnek Oluyor

Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, kütüphanenin uluslararası alanda kabul görmeye başladığını ve gelişim sürecinin devam ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin Bilgi Penceresi

Zengin koleksiyonları, bilim ve teknoloji atölyeleri ile uluslararası işbirlikleri sayesinde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Türkiye'nin dünyaya açılan bilgi penceresi olma özelliğini taşıyor. 20 Şubat 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde açılan %Millet Kütüphanesi, kültür sanat camiasından birçok davetlinin katılımıyla faaliyete geçmiştir.

Kütüphane Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Açıldığı günden itibaren kütüphane, her yaştan okuyucuya 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Ayhan Tuğlu, kütüphanenin bugüne dek yaklaşık 7 milyon ziyaretçiyi ağırladığını belirtti. Ayrıca, geçtiğimiz yıl kütüphaneyi günde ortalama 5 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade etti.

Büyüyen Koleksiyon ve Eğlenceli Etkinlikler

Kütüphane, Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olma unvanını taşırken, koleksiyonunda 5,5 milyon basılı kaynağa ulaştığını duyurdu. Cihannüma Salonu'nda 136 ülkeden, 140 farklı dilde kitabın bulunduğu bilgisini paylaşan Tuğlu, kütüphanenin yenilikçi etkinliklerle de öne çıktığını ekledi.

Etkinlikler Ve İşbirlikleri

Hafta sonları gerçekleştirilen deneyap atölyeleri ve ASELSAN'ın açtığı robot koluyla yapay zeka sınıfları gibi etkinliklerle kütüphane, sadece bir okuma alanı değil, aynı zamanda bir öğrenme merkezi olarak hizmet vermektedir. Toplamda 30'a yakın eğitim faaliyeti düzenlenmektedir.

Uluslararası İtibar

Ayhan Tuğlu, kütüphanenin uluslararası alanda ilgiyle takip edildiğini ve özellikle ABD'de "Erdoğan Kütüphanesi" olarak bilindiğini belirtti. Kütüphanenin bu başarılarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu sayesinde gerçekleştiğini vurguladı. Ayrıca, kütüphanenin 5. yılına özgü bir uluslararası konferansın kasım ayında yapılacağını ifade etti.

Kütüphane, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve 2 bin 500 akademisyen, bilim insanı ile kültür sanat camiasından davetlinin katıldığı törenle 20 Şubat 2020'de açıldı. Açıldığı günden bugüne Türkiye'de kütüphane ve kütüphanecilik mesleğine yeni bir ivme kazandıran Millet Kütüphanesi, her yaştan okuyucu ve ziyaretçiye 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Zengin koleksiyonları, bilim-teknoloji atölyeleri ve uluslararası işbirlikleriyle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Türkiye'nin dünyaya açılan bilgi penceresi olma özelliğini taşıyor.

Kütüphane, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve 2 bin 500 akademisyen, bilim insanı ile kültür sanat camiasından davetlinin katıldığı törenle 20 Şubat 2020'de açıldı. Açıldığı günden bugüne Türkiye'de kütüphane ve kütüphanecilik mesleğine yeni bir ivme kazandıran Millet Kütüphanesi, her yaştan okuyucu ve ziyaretçiye 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Zengin koleksiyonları, bilim-teknoloji atölyeleri ve uluslararası işbirlikleriyle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Türkiye'nin dünyaya açılan bilgi penceresi olma özelliğini taşıyor.