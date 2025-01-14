Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni 2 Milyon Kişi Ziyaret Etti; İstanbul-Bingazi Uçuşları Yeniden Başladı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni 2 Milyon Ziyaretçi Ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 20 Şubat 2020'de açılan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyon kişi tarafından ziyaret edildi. Son 5 yılda ise toplamda 7 milyona yakın okuyucu ve ziyaretçiyi ağırlayarak önemli bir kültür merkezi haline geldi. (Fatma Sevinç Çetin/Ankara)

İstanbul-Bingazi Uçuşları 10 Yıl Aradan Sonra Tekrar Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'dan Libya'nın Bingazi şehrine uçuşların 10 yıl aradan sonra yeniden başladığını duyurdu. Haftada 3 sefer ile yolcuları Bingazi'ye taşıyacaklarını belirten Uraloğlu, THY'nin Bingazi seferlerine 5 Mayıs 2009'da başladığını ve 5 Ocak 2015'te uçuşların askıya alındığını hatırlattı. (Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

Deyrizor'da İran Destekli Grupların Kullandığı Tüneller Görüntülendi

İran destekli grupların Irak-Lübnan koridorundaki Deyrizor şehrinde kullandığı tünellerin görüntüleri ortaya çıktı. (Ömer Koparan/Sercan İrkin/Şam) (Fotoğraf-Görüntü)

Tedmur Hapishanesi'nin Korkunç Geçmişi Görüntülendi

Suriye'de devrik rejimin en kötü hapishanelerinden biri olan Tedmur, görüntülendi. Beşşar Esed'in amcası Rıfat Esed'in 1980'de Müslüman Kardeşler Teşkilatı mensubu 1000 kişiyi öldürdüğü yer olarak bilinen hapishane, artık harabe bir durumda. (Ömer Koparan/Dilara Karataş/Humus) (Fotoğraf-Görüntü)

İskoç Öğrenci Javaid, Savaş Bölgelerine Ambulans Gönderiyor

Glasgow Caledonian Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Umran Ali Javaid, şu ana kadar çoğunu kendi kullandığı 40 ambulansı savaş alanlarına ulaştırarak hayat kurtarma çalışmalarına destek oldu. 15 ambulansı Gazze, Suriye, Irak ve Ukrayna’ya göndermeyi planlıyor. (Behlül Çetinkaya/Londra) (Fotoğraf-Görüntü)

KOSGEB'in Destek Programları Detayları Açıklandı

KOSGEB’in Küresel Rekabetçilik ve Kapasite Geliştirme destek programlarının detayları açıklandı. Küresel Rekabetçilik Destek Programı, işletme başına 5 milyon lira alt limiti ve 50 milyon lira üst limiti belirledi. Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda ise alt limit 1 milyon lira üst limit ise 20 milyon lira olacak. (Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

İstanbul'daki Caretta Caretta'nın Mavi Sularla Buluşacağı Gün Geliyor

Gökçeada Kefaloz sahilinde 2020 yılında karaya vuran ve İstanbul Akvaryum’da tedavi gören caretta caretta Asit, 4 yıllık tedavi sürecinin ardından mavi sularla buluşmayı bekliyor. Tamamen sağlığına kavuşan Asit, uydu takip cihazı ile serbest bırakılacak. (Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

İstanbul'da Yangınların Nedenleri Araştırılıyor

İstanbul İtfaiyesi, geçen yıl 24 bin 948 yangına müdahale etti ve bunların %30’u dikkatsizlikten kaynaklandı. Yangınlara müdahalede süre ise 2024’te 6 dakika 46 saniye olarak belirlendi. (Hüseyin Kul/İstanbul)

Atıcılar Paris 2024 İçin Hazırlık Sürecinde

Türkiye'yi atıcılıkta ilk olimpiyat madalyasına taşıyan milli sporcular Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya hedefliyorlar. Dikeç, gençlerin kendilerine örnek almasının yükümlülüklerini artırdığını vurgularken, Tarhan ise beklentilerinin arttığını ifade etti. (Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

Ediz Aktaş Almanya'da Kariyerine Devam Ediyor

Milli hentbolcu Ediz Aktaş, Almanya’daki üniversite eğitimi ve hentbol kariyerine dair, "18 yaşımda Almanya’ya üniversitede okumak için gittim ve orada bir hentbol takımı buldum" dedi. (Fatih Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

Şeydanur Kaplan: Engellilere Örnek Oluyor

Golbol Kadın Milli Takımı oyuncusu Şeydanur Kaplan, elde ettiği başarılarla engelli bireyler için bir ilham kaynağı oluyor. "Bu şekilde toplumda var olmak, prestij kazanmak çok gurur verici" diyerek duygularını paylaştı. (Sebahatdin Zeyrek/Denizli) (Fotoğraflı/Görüntülü)