Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Asrın Birlikteliği' Kampanyası

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Asrın Birlikteliği' Kampanyası

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ikinci yılında, devlet ve millet olarak gösterilen dayanışmayı vurgulamak amacıyla "Asrın Birlikteliği" kampanyasını başlattı. Bu kampanya, bölgedeki yeniden inşa ve ihya çalışmalarını kamuoyuna duyurmayı hedefliyor.

Medya Turu ve Yeniden İnşa Projeleri

Kampanya çerçevesinde, 3-5 Şubat tarihleri arasında Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'ı kapsayan bir medya turu düzenlendi. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen tura, ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, Rusya, Yunanistan, Bulgaristan ve Azerbaycan gibi birçok ülkeden 100 basın mensubu katıldı.

Gazeteciler, afet sonrası tamamlanan ve devam eden yeniden yapılanma projelerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Afet konutları, hastaneler, okullar, altyapı projeleri ve kültürel mirasın yeniden inşası hakkında yetkililerden detaylı bilgiler alındı.

Önemli Noktalar Ziyaret Edildi

Üç gün süren programda, Türkiye'nin en büyük yapı inşa alanı olan İndere Kalıcı Deprem Konutları, Adıyaman Ulu Cami, Hatay Habib-i Neccar Cami ve Mor Petrus Mor Paulus Kilisesi gibi önemli noktalar ziyaret edildi.

Sempozyum ile Bilinç Yükseltildi

4 Şubat'ta Ankara'da düzenlenen "Asrın İhyası: Güçlü Yarınlara-6 Şubat Depremleri Sempozyumu"na İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldı. Sempozyumda, deprem sonrası yürütülen inşa ve ihya çalışmaları, afet iletişimi ve medyanın rolü gibi konular ele alındı.

Kitap ve Video Yayını

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 6 Şubat 2023 depremlerinin ikinci yıl dönümü için "Asrın Felaketinin 2. Yılı: İnşa ve İhya Çalışmaları" adlı bir kitap yayımladı. Ayrıca, asrın birlikteliğine dair görsellerin yer aldığı bir video da dijital platformda yayınlandı.

Uluslararası İletişim Kampanyası

Ayrıca, yurt dışında devlet-millet dayanışması ve inşa faaliyetlerinin anlatılması amacıyla uluslararası bir iletişim kampanyası başlatıldı. Bu kampanya, 24 ülkenin 72 önde gelen haber portalında yayınlanacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'ndan Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Asrın felaketini yaşadığımız o meşum gece sadece binalar ve şehirler değil, bir milletin kalbi de enkaz altında kaldı" diyerek, güçlenen birlikteliği vurguladı. Altun, birlikte yeniden doğma iradesinin altını çizdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde umutları yeşertmeye devam edeceklerini ifade etti.