DOLAR
35,93 0,01%
EURO
37,44 -0,28%
ALTIN
3.313,16 -0,89%
BITCOIN
3.540.798,79 0,28%

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Asrın Felaketinin 2. Yılı: İnşa ve İhya Çalışmaları' Kitabı

Cumhurbaşkanlığı, Kahramanmaraş depremlerinin ikinci yılına özel kitapta devletin ve halkın dayanışmasını ele aldı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:16
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Asrın Felaketinin 2. Yılı: İnşa ve İhya Çalışmaları' Kitabı

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Asrın Felaketinin 2. Yılı: İnşa ve İhya Çalışmaları' Kitabı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla 'Asrın Felaketinin 2. Yılı: İnşa ve İhya Çalışmaları' adlı kitabı yayımladı. Kitapta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan takdim yazısında, asrın felaketine karşı gösterilen dayanışma ve devletin yürüttüğü kapsamlı çalışmalar ayrıntılı bir şekilde aktarılmaktadır.

Küresel Perspektifte Büyük Afetler

Kitabın ilk bölümü 'Yıkım ve Yeniden Doğuş: Dünyayı Sarsan Afetlerin Haritası' başlığını taşırken, tarih boyunca yaşanan büyük afetler ele alınarak, Kahramanmaraş depremlerinin etkileri global çapta değerlendirilmektedir.

Depremlerin Etkileri ve Veri Analizi

İkinci bölümde ise, 'Kahramanmaraş Depremleri: Asrın Felaketinin İzleri' başlığıyla depremlerin etkisi detaylı bir biçimde, infografikler ve görsellerle birlikte sunulmaktadır. Türkiye'nin afet yönetiminde attığı önemli adımlar ayrıca vurgulanmaktadır.

Geleceğe Yönelik Stratejiler

'Afet Yönetiminde Güçlü Bir Gelecek: Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli' başlıklı bölümde, stratejik planlar doğrultusunda yapılan saha çalışmaları, teknik incelemeler ve bilimsel toplantılar detaylandırılmaktadır. 'Türkiye Tek Yürek: Asrın Felaketine Karşı Ulusal ve Uluslararası Dayanışma' bölümünde ise uluslararası yardımlaşmanın önemi üzerine vurgu yapılmaktadır.

Devletin Yeniden Yapılandırma Süreci

'Türkiye’nin İnşa ve İhya Seferberliği' bölümünde, afet sonrası yürütülen yeniden yapılanma süreci istatistikler ve resmi verilerle gözler önüne serilmektedir. Erdoğan, takdim yazısında, 2024 yılındaki projelere dair detaylar aktararak, depremin yaralarını sarmak için sürdürülen çalışmalara dikkat çekmiştir.

Afet İletişimi ve Bilgilendirme Çalışmaları

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya aracılığıyla kitabın önemini vurguladı ve afet iletişiminin stratejik bir alan olarak ele alındığını belirtti. Altun, devletin afet bölgesinde yürüttüğü kapsamlı çalışmaların kamuoyuna sunularak bilgilendirme amaçlandığını ifade etti.

Gelecekle ilgili yapılan tüm planlar ve uygulamalar, Türkiye'nin afet yönetimi alanında ne denli kararlı olduğunu gözler önüne seriyor. Bu kitap, devletin ve toplumun birlikte hareket etmesinin önemli bir örneği olarak değerlendirilmektedir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla iki yıllık sürecin detaylarıyla ele alındığı "Asrın Felaketinin 2. Yılı: İnşa ve İhya Çalışmaları" adlı kitap hazırlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla iki yıllık sürecin detaylarıyla ele alındığı "Asrın Felaketinin 2. Yılı: İnşa ve İhya Çalışmaları" adlı kitap hazırlandı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadınların Korunması İçin 6284 Sayılı Kanunu Vurguladı
2
Pentagon, Suriye'deki ABD Askerlerini Çekme Planları Hazırlıyor
3
Kars'ta Kış Tatbikatında Hedefler Tam İhitap Edildi
4
Hakkari'de 43 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
5
Almanya: Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs Gibi Filistinlilere Aittir
6
Bakan Kurum: 'Tek Bir Sağlıksız Yapı Bırakmayacağız'
7
Ukrayna, Rusya'nın Albashneft Rafinerisine Füze Saldırısı Düzenledi

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı