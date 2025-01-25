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Cumhurbaşkanlığı'ndan Göç Yönetiminde Koordinasyon Genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Göç Yönetiminde Koordinasyon' genelgesini Resmi Gazete'de yayımladı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 02:38
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 02:38
Cumhurbaşkanlığı'ndan Göç Yönetiminde Koordinasyon Genelgesi

'Göç Yönetiminde Koordinasyon' Genelgesi Resmi Gazete'de Yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan 'Göç Yönetiminde Koordinasyon' başlıklı genelge, Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde, Göç İdaresi Başkanlığına önemli görevlerin verildiği belirtildi.

Göç İdaresi Başkanlığı'nın Görevleri

Genelgede, yabancıların Türkiye'ye girişleri, Türkiye'de kalışları ve çıkışları ile uluslararası ve geçici koruma talepleri gibi konuların yürütülmesinin Göç İdaresi Başkanlığı'nın sorumluluğunda olduğu hatırlatıldı. Ayrıca, düzensiz göçmenlerin Türkiye'den sınır dışı işlemlerinin de bu Başkanlık tarafından yürütüleceği ifade edildi.

Koordinasyon ve İşbirliği Vurgusu

Türkiye'nin göç yönetimi konusunda, medeniyet değerlerinden güç alarak, hukuka uygun, insan haklarına saygılı, kamu düzenini koruyan bir yaklaşım benimsediği vurgulandı. Bu bağlamda, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla çalışma koordinasyonunun büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.

Genelgede, göç alanındaki tüm çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşlarının Göç İdaresi Başkanlığı ile bilgi paylaşımında bulunması, istatistik verilerin bu Başkanlıkla koordinasyon içinde yayımlanması ile proje geliştirme aşamasında Başkanlık görüşünün alınması gerektiği vurgulandı. Bu şekilde, ulusal ve uluslararası projelerin en verimli biçimde yürütülmesinin sağlanacağı ifade edildi.

Sonuç olarak, göç politikasının oluşturulmasında dikkatli bir koordinasyon ile mevcut kaynakların etkin kullanımının sağlanmasının önemi belirtildi. Genelgede yer alan ifadeler, göç yönetimi konusundaki disiplinli yaklaşımın bir göstergesi olarak değerlendirildi.

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