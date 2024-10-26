Cumhurbaşkanlığı'ndan Mesleğe Özel Sınavlar İçin İzin Zorunluluğu Kaldırıldı

Mesleğe Özel Yarışma Sınavları için İzin Kaldırıldı

Mesleğe özel yarışma sınavları düzenleyecek kamu kurum ve kuruluşları, artık sınav açmadan önce Cumhurbaşkanlığından izin alma zorunluluğuna tabi değil.

Yeni Genelge Yayınlandı

Bu değişiklikle ilgili 2024/13 Sayılı genelge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hangi Kamu Kurumları Hariç?

Özellikle, 11 Eylül 2018 tarihli ve 2018/7 sayılı genelgede belirtilen bazı kamu kurumları hariç tutuluyor. Bu kurumlar arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı, Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı hakim ve savcı adayları, Sayıştay Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yer alıyor.

Yeni düzenleme ile kamu kurumları, gerekli gördükleri takdirde kendi mesleğe özel yarışma sınavlarını daha hızlı bir şekilde düzenleyebilecekler.