DOLAR
34,28 0,05%
EURO
36,96 0,12%
ALTIN
3.027,61 -0,05%
BITCOIN
2.256.921,19 1,69%

Cumhurbaşkanlığı'ndan Mesleğe Özel Sınavlar İçin İzin Zorunluluğu Kaldırıldı

Mesleğe özel yarışma sınavları için kamu kurumları artık Cumhurbaşkanlığından izin almak zorunda değil.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 02:12
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 02:12
Cumhurbaşkanlığı'ndan Mesleğe Özel Sınavlar İçin İzin Zorunluluğu Kaldırıldı

Mesleğe Özel Yarışma Sınavları için İzin Kaldırıldı

Mesleğe özel yarışma sınavları düzenleyecek kamu kurum ve kuruluşları, artık sınav açmadan önce Cumhurbaşkanlığından izin alma zorunluluğuna tabi değil.

Yeni Genelge Yayınlandı

Bu değişiklikle ilgili 2024/13 Sayılı genelge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hangi Kamu Kurumları Hariç?

Özellikle, 11 Eylül 2018 tarihli ve 2018/7 sayılı genelgede belirtilen bazı kamu kurumları hariç tutuluyor. Bu kurumlar arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı, Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı hakim ve savcı adayları, Sayıştay Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yer alıyor.

Yeni düzenleme ile kamu kurumları, gerekli gördükleri takdirde kendi mesleğe özel yarışma sınavlarını daha hızlı bir şekilde düzenleyebilecekler.

İLGİLİ HABERLER

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanlığı'ndan Mesleğe Özel Sınavlar İçin İzin Zorunluluğu Kaldırıldı
2
Tahran'da Patlama Sesleri: Fars Haber Ajansı Duyurdu
3
Tahran'da Gizemli Patlama Sesleri
4
Cevdet Yılmaz'dan Şehit Sözleşmeli Er Kander Babür İçin Taziye Mesajı
5
AK Parti Milletvekili Çokal, And Parlamentosu'nda Gazze’deki Krize Dikkat Çekti
6
Meksika'da Suç Örgütüne Yönelik Operasyon: 16 Kayıp Var
7
CHP Genel Başkanı Özel'den Şehit Kander Babür'e Taziye Mesajı

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu