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Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde Kandil Simidi İkramı

Mevlit Kandili dolayısıyla Dolmabahçe Ofisi önünde vatandaşlara simit ikram edildi, Cumhurbaşkanı etkinliğe katıldı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 20:29
Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde Kandil Simidi İkramı

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Mevlit Kandili Kutlaması

Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünde, Mevlit Kandili nedeniyle anlam dolu bir etkinlik gerçekleştirildi. Bu özel günde, vatandaşlar ve ziyaretçilere kandil simidi ikram edildi.

Önemli Görüşmeler Sonrası İkram

Etkinliğin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic, ofiste gerçekleştirdikleri görüşmenin detaylarını paylaştı. Basın toplantısının ardından Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında düzenlenecek etkinliğe katılmak üzere ofisten ayrıldı.

Vatandaşlara İkramlar Sunuldu

Erdoğan'ın programı öncesinde, Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünden geçen vatandaşlar ve turistler için Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan kandil simidi ve içecekler ikram edildi. Bu ikramlar, çevredeki herkese sıcak bir kutlama ortamı sundu.

Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünde Mevlit Kandili dolayısıyla...

Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünde Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara ve turistlere kandil simidi ikram edildi.

Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünde Mevlit Kandili dolayısıyla...

Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünde Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara ve turistlere kandil simidi ikram edildi.

Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünde Mevlit Kandili dolayısıyla...

Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünde Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara ve turistlere kandil simidi ikram edildi.

Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünde Mevlit Kandili dolayısıyla...

Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünde Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara ve turistlere kandil simidi ikram edildi.

Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünde Mevlit Kandili dolayısıyla...

Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünde Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara ve turistlere kandil simidi ikram edildi.

Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünde Mevlit Kandili dolayısıyla...

Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünde Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara ve turistlere kandil simidi ikram edildi.

Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünde Mevlit Kandili dolayısıyla...

Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünde Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara ve turistlere kandil simidi ikram edildi.

Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünde Mevlit Kandili dolayısıyla...

Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünde Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara ve turistlere kandil simidi ikram edildi.

Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünde Mevlit Kandili dolayısıyla...

Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünde Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara ve turistlere kandil simidi ikram edildi.

Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünde Mevlit Kandili dolayısıyla...

Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünde Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara ve turistlere kandil simidi ikram edildi.

Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünde Mevlit Kandili dolayısıyla...

Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünde Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara ve turistlere kandil simidi ikram edildi.

Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünde Mevlit Kandili dolayısıyla...

Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünde Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara ve turistlere kandil simidi ikram edildi.

Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünde Mevlit Kandili dolayısıyla...

Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünde Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara ve turistlere kandil simidi ikram edildi.

Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünde Mevlit Kandili dolayısıyla...

Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünde Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara ve turistlere kandil simidi ikram edildi.

Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünde Mevlit Kandili dolayısıyla...

Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünde Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara ve turistlere kandil simidi ikram edildi.

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