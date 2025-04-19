Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan 'Sesler ve Küller' Eserinin Dünya Prömiyeri

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), duayen şef Rengim Gökmen yönetiminde, dünyadaki savaşlara, şiddete ve çocuk ölümlerine ağıt niteliğindeki 'Sesler ve Küller' eserinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir'in librettosunu yazdığı, orkestra şefi ve besteci Hasan Niyazi Tura tarafından bestelenen 'Sesler ve Küller: Karanlığın Orta Yerinde Küçücük Bir Kalpten Yükselen Ağıt' isimli sahne kantatı, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'unda sanatseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na, şef Burak Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu eşlik etti. Eserde, çocukların savaşlarda maruz kaldıkları zulme ve yaşadıkları kayıplara vurgu yapıldı. Eserin 'çocuk' karakterini 13 yaşındaki çocuk solist Ada Reyhan Günay, 'Anne' karakterini Günay'ın annesi ve soprano Hülya Kazan, 'Antigone' karakterini soprano Ceren Aydın, 'Baba' karakterini ise bariton Kamil Kaplan seslendirdi.

Başkemancılığını Melodi Eylül Kayış'ın üstlendiği bir saatlik eserin son sahnesi, Antigone'nin Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslenişiyle sona erdi. Antigone, sözlerine şöyle devam etti:

Nefesinizden ses çıkmaz sizin/ Yaşamak bahşettiğiniz bir izin/ Kaybolmuş ruhunuz, içinde bir gizin/ Bana aittir hepsi, dizin dizin/ Elinizde kılıç, ne isterseniz çizin/ Nefesinizden ses çıkmaz sizin/ Sorulur nihayetinde sebebi vahşetinizin/Gün gelir, bir çocuk elinden tutar kimsesizliğinizin.

Konserin sonunda, eserin yazarı Prof. Dr. Yavuz Demir ve besteci Hasan Niyazi Tura sahnede davetlileri selamladı. Başkentli sanatseverlerden büyük alkış aldı.

Eserin dünya prömiyerine; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Erkan Tarhan gibi önemli isimler ve sanatseverler katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), duayen şef Rengim Gökmen yönetiminde dünyadaki savaşlara, şiddete, çocuk ölümlerine ağıt niteliğinde yazılan ve bestelenen sahne kantatının dünya prömiyerini sanatseverlerle buluşturdu. Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir'in librettosunu yazdığı, orkestra şefi ve besteci Hasan Niyazi Tura'nın bestelediği "Sesler ve Küller: Karanlığın Orta Yerinde Küçücük Bir Kalpten Yükselen Ağıt" isimli sahne kantatı, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da dünya prömiyeri yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), duayen şef Rengim Gökmen yönetiminde dünyadaki savaşlara, şiddete, çocuk ölümlerine ağıt niteliğinde yazılan ve bestelenen sahne kantatının dünya prömiyerini sanatseverlerle buluşturdu. Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir'in librettosunu yazdığı, orkestra şefi ve besteci Hasan Niyazi Tura'nın bestelediği "Sesler ve Küller: Karanlığın Orta Yerinde Küçücük Bir Kalpten Yükselen Ağıt" isimli sahne kantatı, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da dünya prömiyeri yaptı.