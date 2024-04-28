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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel: "Kardeşim Barış Özel, adalet yürüyüşünden beri işsiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da kardeşi Barış Özel'in işsiz olduğunu açıkladı ve belediyeler için tasarruf genelgesi yayımlayacaklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 28.04.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 14:14
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel: "Kardeşim Barış Özel, adalet yürüyüşünden beri işsiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kardeşi Barış Özel'in işsiz olduğunu ilk kez kamuoyuna duyuran Özel, "İlk kez buradan söylüyorum. Kardeşim Barış Özel Adalet yürüyüşünden beri işsizdir. Bilmez miyiz İstanbul Belediyesi'nde işe koyalım, Ankara Belediyesi'nde işe koyalım. İş bulursa kendi bulur. Ağabeyi ana muhalefet lideri diye asla kayrılmaz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşmeye ilişkin de konuşan Özel, Türkiye'nin iç ve dış politikadaki önemli meselelerini ele alacaklarını belirtti. Görüşme içeriğini kamuoyuyla paylaşmayacaklarını ancak öncelikli konuları ele alacaklarını vurguladı. Özel, CHP'nin Türkiye'nin meselelerinin çözümünde önemli bir rol üstlendiğini ve bu diyalog kanalını açık tutacaklarını da ifade etti.

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